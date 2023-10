Meryl Streep, ufficiale la separazione dal marito Don Gummer

Streep e Gummer si erano sposati nel 1978 e hanno avuto quattro figli (un maschio, Henry Wolfe, che lavora in ambito musicale e tre femmine, Mamie Gummer, Grace Gummer e Louisa Jacobson, tutte e tre attrici come la madre) e cinque nipoti. Ormai da sei anni, spiegano, avevano intrapreso la decisione di separarsi e condurre ognuno la propria vita. A presentarli, 45 anni, era stato il fratello di Meryl Streep.

L'ultima volta insieme agli Oscar del 2018

L’ultima volta che i due erano stati avvistati insieme, racconta sempre il New York Post, era stato alla notte degli Oscar del 2018, ai quali Meryl Streep era candidata come migliore attrice per The Post, la sua ventunesima e finora ultima nomination di una carriera incredibile.

Lo scoop di Page Six

La notizia della separazione di lungo corso era stata anticipata da Page Six, che aveva ricevuto la conferma di una portavoce dell’attrice, presente in questi giorni in Spagna per il premio Principessa delle Asturie. “Don Gummer e Meryl Streep sono separati da più di 6 anni – aveva reso noto la portavoce – e sebbene si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra, hanno scelto di condurre vite indipendenti”.

Il loft a New York venduto nel 2020

Streep e Gummer hanno venduto nel 2020 per 15,8 milioni di dollari il loro loft nel quartiere Tribeca di New York. Nel luglio dello stesso anno, l’attrice aveva acquistato per 4 milioni di dollari una casa a Pasadena, in California.