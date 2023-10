La possibile scaletta del concerto di Ligabue a Bologna

Luciano Ligabue si prepara per il suo concerto a Bologna . Venerdì 20 ottobre, il celebre cantautore si esibirà presso l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno come parte dell' Indoor Tour 2023 - Dedicato a noi , tour che ha preso il via il 9 e 10 ottobre all'Arena di Verona.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Ligabue a Bologna non è stata comunicata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist del suo ultimo concerto (il 17 ottobre):

Musica e parole

Questa è la mia vita

I "ragazzi" sono in giro

Sarà un bel souvenir

Tutti vogliono viaggiare in prima

Quella che non sei

Riderai

Piccola stella senza cielo

Niente piano B

Happy hour

Il peso della valigia

Viva!

Non cambierei questa vita con nessun'altra

Balliamo sul mondo

Lettera a G.

Lambrusco & pop corn

Marlon Brando è sempre lui

La metà della mela

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Dedicato a noi