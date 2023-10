Danny Elfman, seconda donna accusa di violenza sessuale il compositore

Una seconda donna ha presentato una denuncia contro il compositore nominato agli Oscar Danny Elfman, accusandolo di avere abusato del suo potere per denudarsi e masturbarsi di fronte a lei. La denuncia è stata presentata al tribunale superiore di Los Angeles mercoledì 18 ottobre, tre mesi dopo che era emerso che Elfman era stato accusato di comportamenti simili in un'altra denuncia e aveva accettato di pagare 830.000 dollari come risarcimento in base a un accordo legale

La denuncia è stata presentata al tribunale di Los Angeles mercoledì 18 ottobre, tre mesi dopo che era emerso che Elfman era stato accusato di comportamenti simili in un'altra denuncia e aveva accettato di pagare 830.000 dollari come risarcimento in base a un accordo legale. Danny Elfman (compositore, cantante e attore statunitense, autore di oltre cento colonne sonore di film, collaboratore abituale dei registi Tim Burton e Sam Raimi) aveva negato le accuse in quel caso, accuse che erano state presentate da una giovane compositrice di nome Nomi Abadi. Un portavoce del compositore aveva dichiarato all'Hollywood Reporter: "Le accuse di cattiva condotta rivolte al signor Elfman sono prive di fondamento e assurde. Il suo team legale sta valutando tutte le opzioni e lo difenderà vigorosamente da queste accuse in tribunale". La nuova querelante viene citata nei documenti del tribunale come Jane Doe XX. All’epoca dei fatti era una studentessa di 21 anni che frequentava la New York Film Academy. Era interessata allo studio della musica quando ha conosciuto Elfman. Era il 1997 e all'epoca il compositore aveva 47 anni.

Jane Doe XX, la nuova querelante, ha affermato che Elfman si spogliava regolarmente in sua presenza e le chiedeva di spogliarsi completamente. Ha spiegato di aver acconsentito alla richiesta di denudarsi perché considerava Elfman un mentore prezioso e "ha sempre sentito lo squilibrio di potere e la pressione per agire in un certo modo... come condizione per il loro rapporto continuato”, riporta in queste ore il quotidiano The Guardian. Secondo la denuncia, Elfman avrebbe sviluppato l'abitudine di dormire nello stesso letto di lei, arrivando infine a dirle che si sarebbe masturbato mentre lei dormiva. Quest’ultima rivelazione avrebbe portato alla fine della loro amicizia. "Ha rivelato di essersi masturbato su di lei senza il suo consenso o la sua conoscenza", riporta la denuncia depositata.

L’altra denuncia contro Elfman parla di accuse simili

Nomi Abadi ha fatto accuse simili contro Elfman, secondo una relazione del 2017 della polizia resa pubblica dalla rivista Rolling Stone. I dettagli delle accuse si assomigliano, compresa quella di essersi spogliato e masturbato davanti all’accusante.

La denuncia di Abadi risale al 2018 e per cinque anni non se ne è saputo nulla in virtù di una clausola di riservatezza nel loro accordo. Tuttavia le accuse contenute in quella denuncia sono diventate pubbliche quando quest’estate Abadi ha citato in giudizio Elfman per violazione di contratto, sostenendo che aveva saltato due pagamenti concordati per un totale di 85.000 dollari.

La nuova denuncia contro Elfman, quella di Jane Doe XX, è stata presentata in base a una cosiddetta "legge sulle finestre" che consente alle persone che ritengono di essere state vittime di reati sessuali di superare il solito termine di prescrizione e presentare denunce legali entro un certo limite di tempo. La California Sexual Abuse and Cover-Up Accountability Act è entrata in vigore all'inizio di quest'anno e rimarrà in vigore fino al 1° gennaio 2026.