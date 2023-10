La rivelazione di Tommy Lee: "Bevevo sette litri di vodka al giorno"

Tommy Lee era solito bere "due galloni" di vodka ogni giorno (pari a circa sette litri e mezzo).

A dirlo è stato lui stesso, nel corso di un'intervista per il podcast Club Random di Bill Maher.

Tommy Lee e la vodka

"L'alcol è così strano: è facile innamorarsi di come ti fa sentire, di quanto ti fa rilassare": queste le parole che Tommy Lee ha usato per descrivere la sua dipendenza. "Poi capisci che bevendo così tanto rischi di ucciderti". Maher, davanti ai sette litri e mezzo di vodka ogni giorno, è apparso incredulo. Ma la rockstar ha giurato di aver detto la verità. "Puoi chiedere a mia moglie", ha detto Lee (riferendosi alla star dei social media Brittany Furlan, 37 anni, sposata nel 2019). Per quanto tempo ha bevuto così tanto? Per molto, davvero molto. Tanto da essersi guadagnato il soprannome di "fegato d'amianto". Tantopiù che la TAC total body che ha fatto di recente non ha rivelato alcun problema, al fegato come a tutti gli altri organi. Persino il medico, conoscendo il suo passato d'alcol e di fumo, è apparso sorpreso davanti agli esami. Per la verità, Lee ha smesso di bere vodka intorno al 1990, quando insieme ai compagni di band ha deciso di porre un freno ai festeggiamenti folli ed eccessivi. Il gruppo, infatti, non si limitava a bere: prendevano tutti manciate di pillole, schiacciandole in bottiglie di Jack Daniel's, come il batterista ha raccontato nel libro The Dirt da cui è stato tratto il film Netflix The Dirt: Mötley Crüe. Poi, un giorno, si sono guardati negli occhi. E hanno capito che la voglia di svegliarsi ogni mattina era più forte della voglia di sballarsi. Oggi Tommy Lee è completamente sobrio, mangia prevalentemente veg. Ma non ha mai smesso di essere una rockstar.