Paolo Conte, in mostra agli Uffizi con 69 disegni

Lo conosciamo per essere uno dei più grandi cantautori italiani, un fuoriclasse della musica, artista di casa - tanto per dirne una - persino all'Opera di Parigi. Paolo Conte, però, è anche amante delle arti grafiche, del disegno, in particolare, che frequenta da decine di anni con ottimi risultati. Sono tanto interessanti, le sue creazioni, che una settantina sono ora in mostra alle Gallerie degli Uffizi di Firenze. L'esposizione si intitola "Nostalgia di un golf, un dolcissimo golf di lana blu".