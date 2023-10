Un interrogativo che assilla la mente degli Swiftie negli ultimi mesi è: Taylor Swift e Travis Kelce stanno insieme? Tutto è iniziato con i fatidici braccialetti dell'amicizia all’Eras Tour. Da allora il giocatore di football americano che milita nel ruolo di tight end per i Kansas City Chiefs della National Football League è stato sommerso di domande su quale tipo di relazione abbia con la pop star 33enne. Il giocatore ha deciso di rispondere in maniera sibillina, tanto per aumentare ulteriormente il mistero...

Tutto è iniziato con i fatidici braccialetti dell'amicizia all’Eras Tour. Da allora, il giocatore di football americano che milita nel ruolo di tight end per i Kansas City Chiefs della National Football League è stato sommerso di domande relative alla tipologia di relazione che avrebbe con la pop star 33enne. Il giocatore ha deciso di rispondere in maniera sibillina, tanto per aumentare ulteriormente il mistero…

"Ho detto ciò che ho detto. E ho voluto dire ciò che ho detto quando l'ho detto. Ed è così, è come è", queste sono state le enigmatiche parole di Kelce ai microfoni di NFL+, dette ad Andrew Siciliano. "Non parlerò della mia vita personale", ha aggiunto.

Kelce ha poi continuato a prendere in giro gli ascoltatori: "So cosa volete sentir dire, e volete sentire di più su quello, ma non vi darò niente”. Ha scherzato così, puntando un dito verso la telecamera.

Ma Andrew Siciliano voleva a tutti costi ottenere qualche dettaglio in più, quindi gli ha domandato: "Lei ha cercato di contattarti?”. Ma Travis Kelce è rimasto con le labbra sigillate. "E con questo concludiamo qui", ha detto, terminando l'intervista.

Taylor Swift era assente alla partita di Travis Kelce contro i Vikings tenutasi domenica 8 ottobre 2023. "Nel caso ve lo stiate chiedendo, ecco sette parole che pensavo non avrei mai pronunciato nella mia carriera. Quali sono? Taylor Swift non è alla partita", ha detto il commentatore Jim Nantz agli spettatori. "Ci sono alcune persone con il cuore spezzato che ho appena visto sugli spalti. È stata messa in discussione per tutta la settimana, ma sembra che sia ufficialmente inattiva per oggi".

Il tight end ha avuto una partita difficile contro i Vikings, subendo un infortunio alla caviglia - senza contatto - prima dell'intervallo. Dopo l'infortunio, il giocatore 34enne è stato visto zoppicare verso gli spogliatoi. L'account Twitter ufficiale dei Kansas City Chiefs ha perfino twittato che era "in dubbio per il ritorno" in campo. Ma alla fine Kelce è riuscito a recuperare: è rientrato dopo l'intervallo e ha segnato un touchdown per la sua squadra, che ha vinto 27-20 contro i Vikings.