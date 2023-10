Morto Michael Chiarello, chef italo-americano e star della tv Usa

Lo chef, popolare conduttore della serie di Food Network Easy Entertaining with Michael Chiarello, si era sentito male sabato scorso a causa di una reazione allergica. Trasportato in ospedale a Napa, in California, è morto poche ore dopo il ricovero. Aveva 61 anni

Chi era Michael Chiarello

Michael Chiarello era un famoso chef americano noto per la cucina californiana con influenze italiane. Classe '62, originario di una famiglia italo-americana, dopo il diploma conseguito nel 1982 presso il Culinary Institute of America, si iscrive alla Florida International University per studiare Gestione dell’ospitalità. Laurea nel 1984. L’anno dopo apre il Grand Bay Hotel a Coconut Grove, in Florida e il Toby's Bar e Grill. Sempre nel 1985, la rivista Food & Wine lo elegge Chef dell’anno. Diventa popolare come conduttore della serie di Food Network Easy Entertaining with Michael Chiarello a partire dal 2003 e per 10 stagioni. Un progetto televisivo che gli fa vincere tre Emmy Award tra il 2003 e il 2006.