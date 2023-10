UNA QUESTIONE SOCIALE

L’idea di attribuire il cognome materno al nascituro è stata del futuro papà, una scelta che ha lasciato molti perplessi: “Sguardi strani anche da parte di alcune donne, e questo mi ha stupita” ha raccontato Salis. “Ogni scelta è legittima, ci mancherebbe, ma non credo che le parole, le abitudini o i modi di fare non abbiano un peso sulla realtà”. La coppia ha sottolineato che “la possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato il cognome della madre, è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato”. Soprattutto, “in una società che, in un passato remoto, etichettava come “bastardo” un bambino non riconosciuto dal padre e che, in un passato più recente, guardava con vergogna l’avere il cognome materno, perché risultato di un rifiuto o di un abbandono, questa notizia avrebbe meritato le prime pagine”. I futuri genitori hanno proseguito: “Al contrario, crediamo che crescere un figlio da sola fosse da eroina soprattutto in un paese che non ti aiutava certo. E riteniamo inoltre che sia sempre stata una profonda ingiustizia il senso di rifiuto che hanno subito milioni di figlie femmine nella storia per non essere in grado di portare avanti il “cognome di famiglia” e il senso di impotenza di tante madri per non essere riuscite a concepire un erede maschio”.