Silvia Salis incinta, è in attesa del primo figlio con Fausto Brizzi

“ Ti aspettiamo ”. Con l’immagine di un’ecografia Silvia Salis , 37 anni, ex-atleta olimpionica di lancio del martello e Vicepresidente vicario del Coni, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del primo bebè insieme al marito, il regista Fausto Brizzi , 54 anni. I due, che nelle stories hanno condiviso anche la foto di un test di gravidanza positivo sullo sfondo di sorrisi riflessi nello specchio, hanno aggiunto anche un cuoricino blu, che sarebbe indizio dell’arrivo di un maschio dopo l’estate. Per il regista sarà il secondogenito dopo Penelope Nina, 7 anni, avuta dall’ex-moglie Claudia Zanella.

LA STORIA D'AMORE

Salis e Brizzi sono stati presentati da un amico comune alla festa di Natale della Federazione di Atletica. “Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto “ciao eh”, e l’ho mollato come un palo”, ha raccontato Salis a Vanity Fair nel 2020. “In compenso, dopo un mese l’ho invitata a cena e ho parlato per sette ore filate. Alle quattro del mattino mi ha detto: 'Ascolta, o te ne vai, oppure ti preparo la colazione'", ha ribattuto Brizzi. I due hanno celebrato il loro amore con doppie nozze: la prima cerimonia nel 2020 in Campidoglio, con la musica di Enzo Jannacci al posto della marcia nuziale e i festeggiamenti in una trattoria di Trastevere, mentre la seconda nel 2021 alle Maldive.