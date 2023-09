La scaletta si comporrà dei grandi successi che hanno segnato la sua ventennale carriera (Applausi per Fibra, Pamplona, Tranne te) ma anche delle ultime hit come Propaganda , Stelle e Caos (in collaborazione con Madame e Lazza). "Per me, un concerto rap è quello in cui sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono", ha dichiarato tempo fa Fabri Fibra. Ed è esattamente così, che il suo concerto di Roma sarà.

La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Roma

La scaletta ufficiale del concerto di Fabri Fibra a Roma non è stata diffusa. Tuttavia, l'ordine d'uscita delle canzoni potrebbe essere lo stesso degli ultimi concerti:

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap in vena / Non crollo

Non fare la puttan@

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z