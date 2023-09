MTV Cribs Italia, tutti i protagonisti della terza stagione

Da domenica 24 settembre alle 21.00, in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+) entreremo nelle case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità. Protagonisti della stagione: Inter HQ, J-Ax, Sangiovanni, Tania Cagnotto, Immanuel Casto, Corinne Pino, Rocco Siffredi, Sespo, Leo Gassman, Elena Pietrini, Matilde & Angelica Aureli, Paola Barale, Le Twins, Michelangelo, The Pozzolis Family e Chef Ruben Bondi

Dopo il successo delle prime due stagioni, MTV Cribs Italia è pronto tornare nelle case delle celebrità più chiacchierate d’Italia e farci scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità, ma non solo dentro le mura di casa. In questa stagione, infatti, andremo alla scoperta non solo delle dimore dei VIP, ma anche dei loro luoghi del cuore, come studi di registrazione, palestre o la sede di una squadra di calcio. Da domenica 24 settembre alle 21.00 , in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+).

Rocco Siffredi : Nome leggendario nell'industria cinematografica per adulti, Rocco Siffredi ha affascinato e scosso il pubblico con la sua presenza magnetica e la sua carriera controversa. Matilde & Angelica Aureli : sorelle albine che, con i loro colori assolutamente straordinari e lunghissimi capelli che sfiorano quasi il candore, hanno rotto gli stereotipi di bellezza, portando un nuovo standard di diversità nel mondo della moda. Paola Barale : Volto storico della televisione italiana, Paola Barale ha conquistato negli anni il pubblico italiano con il suo carisma e la sua personalità solare. The Pozzolis Family : Una famiglia di talenti che si è fatta strada nel mondo dell'intrattenimento grazie alla loro irresistibile vena comica, composta da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione ed i loro due figli raccontano l'avventura di essere genitori con onestà e leggerezza dalla cosiddetta Pozzolis house. Chef Ruben Bondi: Uno chef eccezionale che ha saputo conquistare i palati degli italiani con le sue creazioni culinarie. In molti avranno imparato a conoscerlo attraverso i social quando in tempo di pandemia ha cominciato a cucinare sul balcone di casa sua.

Corinne Pino : influencer romana classe 2005 è una delle TikToker più famose d’Italia con una grande passione per il mondo della moda. Sespo : YouTuber e influencer di successo, Sespo regala risate a milioni di persone con la sua comicità intelligente e mai banale. LeTwins : due gemelle di Mantova nate sotto il segno della Bilancia, complici nella vita e nel lavoro. Con più di 18 milioni di follower su TikTok sono tra le creator più seguite in Italia.

Inter HQ : il quartier generale dell’Inter, il Football Club Internazionale Milano, all’interno del moderno palazzo in vetro e acciaio The Corner in zona Porta Nuova, il distretto tecnologico e più all'avanguardia di Milano, simbolo dello sviluppo e della crescita della città. Tania Cagnotto : Campionessa italiana di tuffi, Tania Cagnotto ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport italiano e internazionale. Elena Pietrini: tra le protagoniste della fantastica vittoria in Nations League dell’Italia, Elena Pietrini è una delle giovani promesse del volley femminile italiano.

MTV Cribs Italia andrà in onda dal 24 settembre con un doppio episodio ogni domenica dalle 21.00 su MTV ed in contemporanea le puntate saranno disponibili anche sul servizio streaming Paramount+.

I protagonisti del primo doppio episodio saranno Inter HQ, in cui esploreremo la prestigiosa sede del Club con un protagonista d’eccezione: Fabio Galante, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore, ora all'Inter in veste di osservatore. A seguire, l’imperdibile episodio con J-Ax, pioniere della musica rap in Italia, che insieme a DJ Jad (Articolo 31), Grido (Gemelli Diversi) e Mark The Hammer, ci porterà alla scoperta del suo studio di registrazione.

Ma non solo! Anche la terza stagione di MTV Cribs Italia sarà sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate. Come MTV Cribs Challenge, una vera e propria sfida dove giocheremo con le star di ogni puntata per vedere quanto conoscono bene la loro casa e cosa c'è dentro, e magari scoprire qualche segreto su di loro.

MTV Cribs è un programma cult del brand di Paramount, che dal suo debutto nel 2000 ha coinvolto personalità internazionali come 50 Cent, Usher, Snoop Dogg, Missy Elliott e Kim Kardashian, che hanno reso lo show famoso, amato e seguito a livello mondiale. In Italia sono andate in onda in prima tv assoluta anche due edizioni di MTV Cribs International e MTV Cribs (U.S.), dove tantissime celebrities internazionali hanno aperto le porte delle loro lussuose e stravaganti case.

MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me.

Segui MTV Italia online su mtv.it, Per aggiornamenti, segui @MTVItalia su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube commenta con l’hashtag #MTVCribs e #MTVCribsItalia.

A Sky Media, concessionaria del Gruppo Sky Italia, è affidata la raccolta pubblicitaria di MTV e di tutti i canali Paramount in Italia.