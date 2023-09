Bruno Barbieri e Play-Doh, la masterclass con i piccoli chef

Lo Chef stellato ha tenuto una masterclass con i bambini che avevano vinto un contest che li invitava a creare dei piatti con la pasta modellante Play Doh. Quattro le ricette scelte da Chef Barbieri e trasformate in piatti veri che verranno poi ricreate e servite in un pranzo di beneficenza per gli ospiti dell’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in Crisi di Milano

“Attraverso il giocare si può arrivare anche a fare delle cose meravigliose, a imparare la cucina, a imparare le materie prime, a imparare la stagionalità. E, devo dire, a imparare a usare i colori, per esempio, che in cucina sono fondamentali per far venire un piatto bello. È interessante anche questo, al di là del sapore, al là del gusto. Questi bambini hanno creato dei piatti con questa meravigliosa pasta da modellare e io poi ho trasformato le loro ricette in piatti veri che loro hanno rifatto. È stato veramente molto molto interessante e… devo dire che i ragazzi italiani ce l'hanno nell'anima!”

Il pranzo di beneficenza

I piatti creati da Barbieri, nati dall’immaginazione dei piccoli Chef, verranno poi ricreati e serviti in un pranzo di beneficenza dedicato agli ospiti dell’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in Crisi di Milano il 16 settembre dove verranno serviti i piatti immaginati dai bambini, materializzati con la pasta da modellare Play-Doh e infine preparati in cucina dallo Chef Barbieri insieme a due membri della sua brigata e la cuoca della struttura. Non è tutto: a fianco dello Chef ci saranno anche alcuni dei ragazzi più grandi della comunità, che stanno conseguendo il diploma alberghiero e che potranno imparare da uno dei maestri indiscussi dell’arte culinaria italiana.

È giunta così al termine l’innovativa campagna Immaginan-doh con gusto indetta da Play-Doh in collaborazione con lo chef stellato Bruno Barbieri.

Dal gioco ai fornelli

“Play-Doh è uno strumento che aiuta a stimolare l’immaginazione e la creatività dei bambini. Tutti sappiamo quanto queste due cose siano importanti non solo per i bambini, ma anche per gli adulti e per il mondo del futuro” sottolinea a Sky Tg24 Roberto Lo Iacono, Country Lead di Hasbro Italia.