Capitan America si sposa, nozze tra Chris Evans e Alba Baptista

Spettacolo

“L'universo ha parlato” scrive la celebre rivista sulla cover del numero di novembre 2022 dedicata al vincitore del titolo di celebrità maschile più sexy del pianeta: Chris Evans. Il titolo, ormai un'istituzione per gli appassionati del mondo dello spettacolo, è stato attribuito in passato ad alcuni degli uomini più popolari dello showbiz: da George Clooney a David Beckham nonché agli Avengers Chris Hemsworth e Paul Rudd a cura di Vittoria Romagnuolo

L'ambito titolo di uomo più sexy del mondo che, come è noto viene assegnato ogni anno da People Magazine , premia quest'anno l'attore, regista e produttore Chris Evans, noto per i suoi numerosi ruoli cinematografici ma soprattutto per aver impersonato Captain America nei fortunati film targati Marvel Studios degli anni Dieci del Duemila. Ecco l'iconica cover della rivista scattata da Michael Schwartz

Attore, ma anche produttore e regista della pellicola del 2014 Before We Go, Chris Evans è nato a Boston e a giugno 2022 ha compiuto quarantuno anni. Nato da padre statunitense e madre con origini irlandesi ed italiane, Evans ha esordito con piccoli ruoli in tv prima di passare al grande schermo come interprete di film d'azione e commedie. La popolarità globale arriva nel 2005 con I fantastici 4 in cui divide il set con Michael Chiklis, Jessica Alba e loan Gruffudd