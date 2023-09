Valerio Scanu sposa Luigi Calcara, matrimonio con serenata a Roma

Gli invitati lanciano il riso sugli sposi mentre i palloncini blu festeggiano in cielo le nozze tra Valerio Scanu e Luigi Calcara, il docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma che tre anni fa ha conquistato il cuore del cantante sardo. Circondata dall’affetto di parenti e amici, la coppia ha celebrato l’unione civile in Campidoglio il 7 settembre, una data simbolica scelta per ricordare il compleanno del padre di Scanu, Tonino, morto nel 2020 a soli 64 anni a causa del Covid. Ha officiato la cerimonia Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale, che ha accolto “all’altare” la star di Amici accompagnata dalla madre. Scanu, che indossava un completo bianco adornato da un lungo strascico bianco, ha stretto la mano del futuro marito per l’intera durata della cerimonia. “È sempre l’Amore che decide il momento nel quale palesarsi: l’Amore è come un biglietto di viaggio che ci viene regalato. È prendere la valigia e partire senza bisogno di conoscere in anticipo la destinazione finale” ha detto Berri.