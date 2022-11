Valerio Scanu, il video della proposta di matrimonio al compagno

Valerio Scanu si sposa: il suo compagno, Luigi Calcara, ha accettato la proposta di matrimonio che è avvenuta, con tanto di anello, alla presenza di alcuni amici della coppia. Il cantante vincitore di Sanremo, nel dichiarare le sue intenzioni al compagno, ha fatto anche coming out . Sempre riservato a proposito della sua vita privata, Scanu non aveva mai detto ufficialmente di essere omosessuale.

La proposta di matrimonio davanti agli amici

I fan di Valerio Scanu sono rimasti sorpresi alla notizia che il loro beniamino è ormai fidanzato ufficialmente. L'evento è stato svelato via social attraverso un video, ripostato da Scanu ma girato (e pubblicato) in origine da un amico.

Nella clip il cantante si inginocchia davanti a Luigi Calcara, con cui ha una relazione dal 2020, mostrandogli il cofanetto con l'anello. La scena, romanticissima, ha come sottofondo musicale una canzone di Eros Ramazzotti, la celebre Ti sposerò perché, brano del 1988, divenuto ormai un classico per queste occasioni.

Nel filmato è visibile lo stupore del compagno di Scanu alla vista dell'anello: la proposta lo ha colto davvero di sorpresa.