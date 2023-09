Jenna Ortega e Johnny Depp stanno insieme? La risposta dei due attori

Johnny Depp e Jenna Ortega non sono una coppia. A sostenerlo con fermezza è stata l'attrice di Mercoledì, attraverso una Instagram Story poi cancellata. "Non riesco nemmeno a ridere.. Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp in vita mia". La storia si concludeva con un appello a Deux Moi: "Per favore, smettila di diffondere bugie e lasciaci in pace".

La doppia smentita

Dopo la smentita di Jenna Ortega è arrivata anche quella di Johnny Depp, attraverso un comunicato affidato a NME. "Il signor Depp non ha alcun rapporto personale o professionale con la signora Ortega. Non l'ha mai incontrata né ha parlato con lei. Non è coinvolto in alcun progetto con lei, né intende esserlo. È sconvolto da queste voci infondate e dannose che hanno lo scopo di danneggiare la sua reputazione e la sua carriera": queste le parole della nota pubblicata dal magazine, e scritta direttamente dagli addetti stampa dell'attore.