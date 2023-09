Amici 2023/2024, quando inizia la nuova stagione

Come riportato sul sito ufficiale del programma, la 23esima edizione di Amici prenderà il via a settembre

Attesa per la ventitreesima edizione di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi con protagonisti giovani cantanti e ballerini.

In questi mesi voci e indiscrezioni riguardanti il cast si sono succedete senza tregua, ma al momento la produzione del talent-show non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Come scritto sul sito ufficiale del programma, le uniche certezze riguardano la possibilità di iscriversi ai casting e il ritorno nel mese di settembre.