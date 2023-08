Irina Shayk, scatti seducenti al mare. Il fotografo è Bradley Cooper

La top model, che è nel mezzo di un flirt con Tom Brady, non ha nascosto l'identità del suo compagno di viaggio, il suo ex, attore e regista di Hollywood, con cui continua ad esserci complicità e grande sintonia





Quando non è impegnata sui set delle riviste di moda più prestigiose del mondo, Irina Shayk posa per i suoi follower su Instagram e per un fotografo che le sta particolarmente a cuore: Bradley Cooper.

La supermodella russa ha stregato ancora una volta il pubblico dei social con una serie di istantanee della vacanza al mare che ha trascorso con l'attore e regista statunitense che è stato il suo partner per quattro anni e che è il padre della sua unica figlia, Lea De Seine.

Nelle pose super seducenti, la trentasettenne appare rilassata e assolutamente felice di trascorrere del tempo col suo accompagnatore. La modella, che è stata avvistata di recente insieme a Tom Brady, continua ad attirare l'attenzione degli osservatori.

Irina promuove Maestro, il film di Bradley Cooper

Sebbene il loro amore sia finito ufficialmente nel 2019, Irina Shayk e Bradley Cooper continuano a mantenere un rapporto speciale, e non solo per amore della figlia di sei anni.

L'ultima vacanza al mare trascorsa in armonia e documentata su Instagram, se da un lato rafforza le speranze di chi si augura da tempo un ritorno di fiamma tra i due, dall'altro sembrerebbe la prova che il legame tra la modella e il divo del cinema è mutato ma è più saldo che mai.

Forte del atteggiamento benevolo di Cooper al suo flirt con l'ex stella NFL Tom Brady (una fonte ha rivelato a Page Six di non essere spaventato da questa liaison che potrebbe finire nel giro di poco), Irina è apparsa ben predisposta verso l'ex compagno al punto da promuovere sul suo seguitissimo profilo Instagram Maestro, l'ultima sua fatica firmata da lui e in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Leonard Bernstein - il soggetto di Maestro, il biopic diretto ed interpretato appunto da Bradley Cooper - Shayk ha pubblicato nelle Stories una foto di Cooper nei panni del grande compositore statunitense. Un altro riferimento a Maestro è presente anche nel post delle foto della vacanza al mare. L'autore delle foto è indicato come “LB”, le iniziali del musicista cui Cooper ha prestato il volto. approfondimento Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein per Maestro: cosa sapere

Le foto al mare in topless Bradley Cooper ed Irina hanno passato questo ultimo scampolo d'estate insieme, in una località di mare affascinante e selvaggia non meglio precisata. Con loro c'era anche la piccola Lea De Seine ma la presenza della bambina non ha impedito ai genitori di dedicarsi del tempo, come provano le foto spuntate sul profilo Instagram di Shayk.

Se la foto di Cooper steso al sole su una canoa, un bel ritratto in bianco e nero, è apparsa nelle Stories solo per poche ore, le foto della top model scattate dall'ex compagno sono ancora ben visibili e a disposizione dei suoi numerosissimi ammiratori.

La modella si è lasciata fotografare immersa in un set naturale, su una parete di rocce sulla spiaggia. In topless, col seno coperto da un braccio, Irina ha esibito un look dallo stile insolito composto da slip del costume da bagno, scarpe e calze di spugna Nike e una felpa annodata sui fianchi. Lontano dalle passerelle ci si può concedere anche qualche outfit più rilassato e stravagante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irina shayk (@irinashayk)