Rihanna, è nato il secondo figlio

Rihanna (FOTO) è tra le celebrity più popolari di Hollywood. Dalla carriera di cantante a quella da imprenditrice senza dimenticare i ruoli da modella, nel corso degli anni la voce di Shut Up and Drive ha costruito un vero e proprio impero mediatico.

Per quanto riguarda la discografia, tra gli album più apprezzati troviamo Loud contenente Only Girl (In the World), What's My Name? e S&M, mentre tra i singoli spiccano Unfaithful, Don’t Stop the Music, Disturbia, Diamonds e Needed Me.