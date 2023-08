1/12 Screenshot dal profilo Instagram di Mami Sakuma

Le unghie minimal, sempre richieste in ogni stagione, sono semplicemente perfette per andare in vacanza. Dipinte con sobrietà e realizzate con motivi raffinati, si abbinano con ogni tipo di look. Per l'estate 2023 la classica french manicure viene rivistata con tocchi metal. Irresistibile questa variante con base rosata e bordo sottile color oro

Il profilo Instagram di Mami Sakuma