Taylor Swift, la richiesta della vice governatrice della California

Alcuni dei più noti politici della California hanno chiesto a Taylor Swift di posticipare i suoi concerti a Los Angeles, in solidarietà con i lavoratori degli hotel attualmente in sciopero.

In particolare, la vice governatrice della California, la democratica Eleni Kounalakis, insieme a una dozzina di funzionari ha firmato una petizione per fare pressione su Swift, vera e propria icona della musica globale.

La speranza è che, posticipando i suoi show, possa attirare l’attenzione sulle condizioni di lavoro degli addetti al settore alberghiero.

La richiesta di Eleni Kounalakis a Taylor Swift

Kounalakis ha partecipato all’Eras Tour di Taylor Swift (FOTO) a Santa Clara. Già candidata alla carica di nuovo governatore della California, in vista delle elezioni che si terranno nel 2026, ha affermato che tutti i lavoratori meritano dignità e salari equi.

“Spero che possiamo sfruttare questo momento per attirare l'attenzione sugli uomini e le donne che lavorano duramente e che sono il motore della nostra economia", ha scritto nella sua lettera aperta a Taylor Swift. Il suo tour fa guadagnare moltissimi soldi agli hotel della zona, e così ai ristoranti, ai negozi, e a chi triplica i prezzi proprio durante i concerti. Allo stesso tempo, però, il personale delle pulizie degli alberghi e molti altri lavoratori del settore non possono permettersi un appartamento vicino al posto di lavoro e - talvolta - finiscono per dormire in macchina, pur di non fare tardi e di non essere licenziati.

“I lavoratori degli hotel stanno lottando per la loro esistenza, per una paga dignitosa. Sono andati in sciopero: ora chiedono il tuo supporto”, si legge nella lettera. "Fai sentire la tua voce: schierati dalla parte dei lavoratori e rimanda i tuoi concerti”.

Perché i lavoratori degli hotel sono in sciopero? Perché vogliono una paga più alta, e condizioni lavorative migliori.