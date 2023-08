Lizzo, e come lei Shirlene Quigley (a capo del suo corpo di ballo), sono state accusate di molestie sessuali e mobbing. Gli episodi sarebbero stati ripetuti, sfociando talvolta in vere e proprie violenze (una ballerina sostiene che Lizzo l'abbia forzata a toccare il seno di una stripper, in un locale di Amsterdam). La sua versione dei fatti, l'artista l'ha affidata a Instagram.

La risposta di Lizzo alle accuse

"Questi ultimi giorni sono stati incredibilmente difficili e deludenti. La mia etica del lavoro, la mia morale e il mio rispetto per gli altri sono stati messi in discussione. Il mio personaggio è stato criticato", ha scritto Lizzo in una dichiarazione pubblicata sul suo profilo Instagram. “Di solito scelgo di non rispondere alle false accuse, ma queste sono troppo incredibili e oltraggiose per non essere affrontate", ha scritto. Lizzo ha poi spiegato che le accuse le sono state mosse da ballerine allontanate dalla tournée per il loro comportamento inappropriato e poco professionale. Nella dichiarazione spiega anche di quanto grande è la passione che la muove: "Prendo sul serio la mia musica e le mie esibizioni perché voglio dare sempre il meglio ai miei fan". Avendo standard così elevati è naturale (sebbene doloroso) prendere talvolta delle decisioni difficili. Come, per l'appunto, licenziare un ballerino. "Non è mai stata mia intenzione far sentire qualcuno a disagio, o non importante per la squadra". In conclusione, scrive di non voler passare per la vittima della situazione, ma neanche per la cattiva.