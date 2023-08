Prada ha debuttato nel mondo beauty con le linee make-up e skincare

Il marchio del lusso italiano ha lanciato sul mercato i primi prodotti, profondamente innovativi e frutto di ricerche su una precisa idea di bellezza. Sia sotto il profilo estetico che concettuale, i prodotti sono profondamente connessi ai valori e alla filosofia del brand





La crescita del business legato al mondo del beauty e della cosmesi ha spinto Prada a lanciarsi in una nuova avventura con la creazione di nuove linee: Prada Color e Prada Skin.

I prodotti di make-up e skincare, disponibili all'acquisto online attraverso lo shop ufficiale del marchio dal 1°agosto, arriveranno negli store fisici prima in Europa (a Roma in autunno, nel Regno Unito dal 18 agosto) e poi negli Stati Uniti (da gennaio 2024). L'interesse del pubblico è già alle stelle: i nuovi prodotti coniugano elevate prestazioni e tecnologia e lo stile sofisticato e ricercato di Prada. L'idea alla base è ancora più esaltante e ha a che fare con un nuovo concetto di bellezza.





Prada Skin: una skincare innovativa e tecnologica “Ripensare la bellezza”, questo il mantra che ha spinto i ricercatori di Prada Beauty nell'approccio alla nuova avventura nel mondo del make-up e della cura della pelle, due segmenti nei quali le case di moda sono protagoniste ormai da lungo tempo.

Molti i volti nuovi introdotti sui canali Prada, professionisti posti alla guida di Prada Color e Prada Skin, che avranno ruoli importanti accanto a Miuccia Prada e Raf Simons, i direttori creativi delle linee di abbigliamento e accessori maschili e femminili. Dai due designer parte la risignificazione dell'idea di bellezza che oggi va intesa come un concetto fortemente connesso con l'accettazione e la valorizzazione della propria individualità in connessione con un mondo che cambia.

Il cambiamento climatico e il benessere della propria pelle in relazione alle variabili esterne sono i presupposti da cui muove la ricerca dei prodotti di Prada Skin che al momento comprende sieri e creme giorno e notte nonché un fondotinta (tutti in formato ricaricabile e green) realizzati con tecnologia adattiva che consente alla pelle di adattarsi alle condizioni esterne in tempo reale.

Quanto al make-up, che al momento comprende prodotti per gli occhi e per le labbra, i riferimenti al mondo Prada fashion sono molto più evidenti e piaceranno tantissimo agli appassionati del brand.



leggi anche Scarlett Johansson è la nuova testimonial di Prada

Prada Color: il make-up delle passerelle L'universo Prada Color è connesso potentemente allo stile Prada delle passerelle con chiari rimandi allo sconfinato archivio Prada dal 1988 ad oggi.

I colori e le texture di ombretti, rossetti e tinte labbra sono ispirati a un archivio che conta oltre ventisettemila tessuti e fantasie trasposte nei pigmenti dinamici dei singoli prodotti.

Tutti i prodotti Prada Color sono estetici e curativi nel tempo e anche questi sono tutti ricaricabili. Il pubblico può già scegliere online tra molte tonalità di rossetti dalla finitura mat, un must delle sfilate Prada di ogni tempo.

Dietro Prada Beauty c'è l'esperienza del gruppo l'Oréal che ha acquisito nel 2021 la licenza del marchio. Lynsey Alexander e Inès Marzat (anche nota come Inès Alpha) sono state già presentate, rispettivamente, come make up artist creativa globale e-make up artist del marchio, entrambe hanno maturato esperienze con brand beauty rinomati e apprezzati, da Dior a M.A.C., a Shiseido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prada Beauty (@pradabeauty) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie