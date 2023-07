Miley Cyrus, una testimonial forte e vitale



Quando nel 2021 Gucci annunciò l'ingresso di Miley Cyrus nella scuderia dei suoi testimonial era chiaro che la cantante dalla personalità complessa e variegata sarebbe stata perfetta per interpretare lo spirito diverso delle varie fragranze Gucci Flora. Le tre campagne realizzate dalla trentenne del Tennessee, tutte simili nello stile e dirette dalla stessa artista, oltre a farci entrare nel mondo delle fragranze avvolgenti di casa Gucci, ci portano ad esplorare una sfumatura del modo di essere della cantante che nelle ultime stagioni è stata protagonista di una rivincita personale e di un successo professionale davvero incredibili.

Gucci Gorgeous Magnolia rappresenta la forza interiore, una sensazione potente che Cyrus incarna perfettamente, specie in questa stagione della sua vita in cui ha imparato a gestire i travagli della sua vita sentimentale trasformandoli in arte, dunque in musica.

Amata dalla sua generazione e figura di culto della cultura pop della sua epoca, Miley Cyrus è una testimonial vitale ed energica, libera di essere quello che vuole, caratteristiche che chi apprezza Gucci da sempre non può non considerare.