Roger Taylor ha ringraziato chiunque parteciperà all’evento, ma anche chi ne ha resa possibile l’organizzazione. I Duran Duran si considerano da sempre dei fratelli , e aiutarsi a vicenda non solo è la cosa giusta da fare, per loro, ma è più che naturale. Da qui, la decisione di supportare un ente impegnato proprio nella ricerca sul cancro.

"Andremo nel nord della California per suonare molte delle canzoni che abbiamo scritto insieme al nostro caro amico, Andy Taylor, per aiutare lui e altri nella lotta contro il cancro alla prostata ” ha annunciato Simon Le Bon ( FOTO ), frontman dei Duran Duran, per spiegare lo speciale concerto del prossimo 19 agosto.

Andy Taylor , chitarrista storico dei Duran Duran, ha un tumore alla prostata . Un tumore al quarto stadio, metastatico, che pare non lasciargli molta speranza. Tuttavia, l’artista sessantaduenne ha annunciato al podcast Rockonteurs l’inizio di una nuova terapia. Per supportare il loro compagno, e la ricerca in generale, i Duran Duran hanno deciso di organizzare un concerto benefico .

La terapia di Andy Taylor

La diagnosi di Andy Taylor è stata annunciata in occasione dell’entrata della band nella Rock and Roll Hall of Fame, lo scorso novembre. Andy era assente, e i suoi compagni - per l’occasione - lessero una lettera per raccontare le condizioni del compagno. Di recente, anche il chitarrista ha voluto parlarne, nel corso dell’intervista ad un podcast. Ha spiegato che si sottoporrà alla medicina nucleare, e che spera che questa nuova cura possa cambiare la sua diagnosi.

Arrivata nel Regno Unito solo di recente, questa terapia altamente innovativa potrebbe aiutarlo a tornare in piena forma per almeno cinque anni. Introdotto nel corpo, il nuovo farmaco è in grado di riconoscere dall’esterno le cellule tumorali, così da distruggerle senza intaccare le cellule sane. Su Andy, verrà utilizzata per colpire le cellule malate presenti nelle ossa. Non si tratta di una soluzione risolutiva, dunque: se le metastasi si riformano, devono essere nuovamente bombardate. Ma è una speranza, concreta e forte. Andy lo sa, e lo sanno i Duran Duran, decisi più che mai a restare al fianco del loro compagno, e di tutte quelle persone che combattono contro la malattia e contro una diagnosi che fa paura.