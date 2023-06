Emma Thompson in vacanza con la figlia in Toscana. FOTO

L’attrice si gode un po’ di meritato relax in compagnia della figlia Gaia Wise, avuta dalla relazione ventennale con il collega Greg Wise Condividi

Andare in vacanza con i propri genitori può risultare noioso, ma non per Gaia Wise, la figlia di Dame Emma Thompson, che si sta godendo una splendida vacanza in Toscana in compagnia della mamma. "L'Aperol scorre e sembra illegale quanto ci stiamo divertendo", ha commentato la ragazza condividendo uno scatto sui social direttamente da una piscina italiana.

Il rapporto tra Emma Thompson e Gaia Il rapporto tra Emma Thompson e sua figlia Gaia sembra essere davvero idilliaco. Figlia del secondo marito dell’attrice, Greg Wise, la ragazza ha rivelato di aver festeggiato il 60esimo compleanno della mamma tatuandosi la sua impronta del piede. “Il tatuaggio è stato preso da una stampa che i miei genitori hanno fatto quando sono nata e mostra il piede grande di mia madre accanto al mio piede da bambina – ha raccontato Gaia al DailyMal -. È stato molto doloroso”. Ma non è solo il tatuaggio a esprimere il meraviglioso sentimento che lega le due. Il video condiviso da Gaia, in cui la mamma Emma e altre amiche vengono riprese mentre sorseggiano un Aperol sullo sfondo di una piscina nel cuore della Toscana, parla chiaro. Le ragazze della famiglia Thompson sanno come divertirsi. approfondimento Emma Thompson e Greg Wise sono cittadini di Venezia. FOTO

Emma e Greg Dame Emma Thompson è felicemente sposata con Greg Wise, celebre attore e produttore britannico, da oltre 20 anni. La relazione tra i due è nata dopo che l'attrice ha chiuso definitivamente la relazione con il suo primo marito, Sir Kenneth Branagh. La coppia si è sposata nel 1989 ed è stata la coppia d'oro della scena della recitazione britannica fino a quando Sir Kenneth non ha avuto una relazione con Helena Bonham Carter mentre la dirigeva in Frankenstein di Mary Shelley. Una rottura che la ha permesso di interpretare alla perfezione il suo personaggio di Love Actually, una donna che viene tradita dal marito, interpretata da Alan Rickman. Eppure, nonostante la loro felicità coniugale, Emma ha descritto l'amore romantico come un "mito" che può essere piuttosto "pericoloso".