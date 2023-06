Annalisa, cosa sappiamo sul matrimonio con Francesco Muglia

La storia d’amore tra Annalisa e Francesco

Annalisa, ex allieva della decima edizione di Amici , ha conquistato nel tempo una lunga serie di traguardi, tra cui concerti sold out, hit di successo, diverse partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti. Ora, l’interprete di Bellissima e Mon Amour, è pronta per un altro traguardo, di tipo personale: il matrimonio con il fidanzato Francesco Muglia, il manager 43enne originario di Padova. A dare l’ufficialità delle nozze, era stato l’atto di pubblicazione di matrimonio, esposto venerdì 12 maggio all’albo pretorio del Comune di Savona. Nonostante la coppia si sia conosciuta nel 2020, in occasione dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai, per cui Annalisa era stata scelta come special guest a bordo di una delle navi Costa Crociere, entrambi sono sempre rimasti molto riservati. In particolare, la cantante 37enne di Savona ha sempre voluto tenere la loro relazione lontana dai riflettori: non c’è traccia di Francesco né sui social né tantomeno tra le tante interviste rilasciate. Anche Francesco Muglia, d’altro canto, non è molto attivo sui social: l’ultimo scatto postato su Instagram è datato proprio 2020, anno in cui pare sia cominciata la relazione con la cantante Annalisa.