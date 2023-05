Lido di Camaiore, "Solo per una Notte" è il Festival delle Arti Effimere

Una serata tra arte, creatività ed effimero. Si intitola “Solo per una Notte” il grande Festival che si appresta ad animare il Lungomare Europa di Lido di Camaiore il 27 maggio prossimo. Oltre 9 ore di intrattenimento per festeggiare l’inizio della stagione estiva e il litorale lidese. L’evento ospiterà le più svariate forme d’arte, tra tradizione e modernità, caratterizzate dall’estro creativo e dal valore effimero: esibizioni, dimostrazioni, realizzazioni e rappresentazioni destinate a durare, appunto, “solo per una notte”, per un’esperienza unica ed irripetibile. La manifestazione, organizzata dal Comune di Camaiore, avrà come Direttrice Artistica Elodie Lebrigre, artista e carrista del Carnevale di Viareggio, che, insieme al ViceSindaco e Assessore al Turismo Andrea Favilla, ne curerà programma e organizzazione. L’evento è organizzato dal Comune di Camaiore in collaborazione con la Regione Toscana e la Fondazione Carnevale di Viareggio.

la tradizione e le opere liberty

La Passeggiata a mare di Lido di Camaiore ospiterà la tradizione dei Tappeti di Segatura di Camaiore, candidata a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco: veri e propri quadri realizzati con la “pula”, la segatura colorata, che inonderanno il viale dii colori e della maestria dell’Associazione Tappeti di Segatura Camaiore. I lavori dei maestri tappetari si ispireranno, in forma eccezionale, alle opere del maestro del liberty, Galileo Chini, per i 150 anni dalla nascita: un artista fortemente legato al territorio camaiorese, che verrà omaggiato in occasione di questo anniversario.



perchè sarà il festival delle arti effimere

Grazie al blasone di questa pratica secolare, “Solo per una Notte” avrà il piacere di ospitare l’edizione italiana del Festival delle Arti Effimere: un’occasione per il dialogo artistico e l’interscambio culturale, con 14 delegazioni nazionali e internazionali di infioratori attesi a Lido che, insieme ai tappetari, abbelliranno per oltre un chilometro il Lungomare lidese con le loro opere d’arte. Contemporaneamente, la mattina del 27 maggio, sarà organizzato un grande simposio al Teatro dell’Olivo di Camaiore con tutti gli ospiti tappetari, per celebrare queste tecniche artistiche e pensare a progetti comuni condivisi.