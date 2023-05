Francesca Michielin. Cani sciolti, lo speciale per festeggiare 10 anni

Per festeggiare i dieci anni di carriera dell'artista, Sky Arte propone uno speciale che racconta alcuni dei momenti cruciali della sua carriera con un’intervista e un live in esclusiva. L'appuntamento è dal 29 maggio in esclusiva su Sky Arte alle 21.15, in simulcast su Sky Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand

Per festeggiare i dieci anni di carriera di Francesca Michielin , Sky Arte propone uno speciale che racconta alcuni dei momenti cruciali della sua carriera con un’intervista e un live in esclusiva. Francesca Michielin. Cani Sciolti è la Sky Original dal 29 maggio in esclusiva su Sky Arte alle 21.15, in simulcast su Sky Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand che propone quattro esibizioni dal vivo delle canzoni più celebri e significative della cantautrice e polistrumentista, con aneddoti personali sulle fasi decisive della sua vita. Le esibizioni, tratte dalla tappa padovana del tour bonsoir! - Michielin10 a teatro – organizzato e prodotto da Vivo Concerti – che ha seguito l'uscita dell'album Cani Sciolti , accendono i riflettori sul presente senza dimenticare il passato e le proprie radici.

Il live di Padova può ucciderti più di Milano è il confronto tra la vita in provincia e quella in una grande metropoli, prendendo ispirazione dall’esperienza personale di Francesca che è tornata nella sua Bassano del Grappa per scrivere e registrare l’ultimo disco. Qui è riuscita a entrare di nuovo in contatto con sé stessa e ha trovato il coraggio di esprimersi e di mettersi in gioco. I testi riflettono l’essere cresciuta in un contesto prevalentemente femminile e l’aver ascoltato dei musicisti “senza schemi”, proprio come le persone che più ha ammirato nella vita, quelle che definisce, appunto, “cani sciolti”.

La cantautrice e polistrumentista racconta le sue emozioni di allora e di oggi, con qualche ingenuità, ma anche tanta determinazione e coraggio. Francesca tornerà in tour da inizio luglio in tutta Italia con L’Estate Dei Cani Sciolti, nuova occasione per abbracciare il suo pubblico e condividere la sua visione.