Adore you, in libreria la biografia illustrata di Harry Styles

La superstar è protagonista di un nuovo progetto: "Adore You", la biografia illustrata su Harry Styles, che sarà disponibile in libreria e negli store digitali a partire da oggi

La superstar Harry Styles è l'uomo del momento. Vincitore di 3 Grammy, stella esplosa con gli One Direction, la boy band di fama mondiale, Harry si è affermato individualmente come musicista, attore, fashionista e filantropo; infatti, da venerdì 18 maggio, sarà disponibile in libreria e nei maggiori store digitali la biografia illustrata "Adore you", scritta da Carolyn McHugh per EPC Editore, attraverso la quale ripercorrerà il viaggio che l'ha portato alla fama mondiale passando attraverso la sua musica, la recitazione, la moda, le sue storie d'amore e le sue attività di beneficenza.

Harry styles: uno shownman per natura Personaggio infinitamente affascinante per fan e commentatori, Oggi Harry Styles è una delle celebrità più in vista al mondo e compare regolarmente sulle prime pagine delle principali riviste e giornali. Se non è la sua musica, sono i suoi colori arcobaleno, la sua moda gender fluid, le sue storie d'amore o le sue apparizioni cinematografiche ad essere sulla bocca di tutti. È uno showman per natura, un ammaliatore impertinente che riesce a rimanere con i piedi per terra senza farsi travolgere dalla frenesia del successo del 21° secolo.

Carolyn McHugh L'autrice è Carolyn McHugh è una scrittrice e redattrice freelance che vive a Southampton, in Inghilterra, sebbene le sue radici risalgano a Cork, in Irlanda, passando anche per Liverpool. Carolyn si è formata alla London University for the Arts. Ha scritto e pubblicato diversi libri su musicisti e gruppi rock.