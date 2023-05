Il soprano Anna Pirozzi, storia di determinazione e riscatto

Era una cantante pop, cantava nei matrimoni. Poi, a 25 anni, ha scoperto l’amore per l’opera e ha iniziato il Conservatorio. A 36 anni, senza un curriculum e senza un agente, ha iniziato la sua carriera tra le mille difficoltà di chi si affaccia tardi in un mondo molto competitivo. Ma con la sua voce, e il suo coraggio, è diventata in pochissimo tempo una delle cantanti più richieste al mondo. Tanto da essere scelta come unica Medea per l’apertura delle celebrazioni del centenario di Maria Callas ad Atene

"Io ce l'ho messa tutta, c'era grande emozione sia per il ruolo che è molto difficile per un soprano, sia per l'alone di Maria Callas che aleggia qui dentro".

Una voce potente, una personalità imponente. Anna Pirozzi ha trionfato alla Greek National Opera in Medea, il capolavoro di Luigi Cherubini ispirato alla tragedia di Euripide, ricordato per l'interpretazione memorabile di Maria Callas. Un'opera in scena ad Atene nel nuovo allestimento di David McVicar (VIDEO). Una coproduzione con il Metropolitan di New York che apre le celebrazioni per il centenario della nascita della Diva assoluta. Sul podio, Philippe Auguin.