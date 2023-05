Andrea Agnelli si è sposato con Deniz Akalin: matrimonio in Umbria

Con le sue nozze in Emilia Romagna, Laura Pausini ha dato ufficialmente il via alla wedding season 2023, una stagione che ha già fornito spunti alle future spose in cerca di ispirazioni per l'abito bianco. La cantante di Solarolo ha optato per un abito a sirena, dalle linee minimal cui ha aggiunto un blazer con revers a scialle. Lo stile è rétro (vedi gli accessori: i guanti in pizzo, i gioielli in perle, il bouquet piccolo) ma anche contemporaneo, grazie al tocco maschile della giacca

L’amore tra Andrea e Deniz

Un amore longevo e complicato quello tra Andrea Agnelli e Deniz Akalin, entrambi al secondo matrimonio. L’ex modella turca, infatti, è stata già sposata con Francesco Calvo, ex responsabile del marketing della Juventus poi passato al Barcellona, e tornato alla società bianconera soltanto di recente. Andrea Agnelli, invece, nel 2005 aveva sposato Emma Winter, da cui ha avuto due figli, Baya e Giacomo. Insieme, i due hanno dovuto affrontare non poche difficoltà, incluso il caso plusvalenze che ha portato alle dimissioni di Agnelli dalla Presidenza della Juventus.

In quell’occasione, Deniz aveva scritto una lunga lettera sui social, dimostrando pubblicamente l’amore che prova per Andrea: “Solo io e te sappiamo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che hai fatto... Mi chiedi sempre cosa amo di più di te e io rispondo sempre per come lavori: non ti fermi; sei coerente e insistente. Perseverante, determinato. La responsabilità è nel tuo sangue: mai una volta ne sei fuggito, anche quando significava prendersi la colpa per gli altri o per errori che non erano i tuoi. Metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei poter avere la metà del coraggio, dell'integrità e della decenza che hai tu... Oggi non solo sono al tuo fianco, ma sono orgogliosa e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi. C'è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro amore mio. Sono sicura che fianco a fianco faremo in modo che sia meglio di qualsiasi cosa ci aspettiamo che sia. Ti amo! Ieri, oggi e domani”.