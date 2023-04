Chi abbandonerà il talent-show nella nuova puntata in onda sabato 29 aprile? Come rilanciato da Fanpage , Cricca e Aaron saranno i due allievi della scuola di Amici a rischio eliminazione.

Sabato 29 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma, a sfidarsi al centro dello studio le squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano , Arisa e Raimondo Todaro , Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo .

Grande curiosità per il nuovo appuntamento con Amici , il talent-show condotto da Maria De Filippi e giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione . La corsa per la vittoria è ormai sempre più serrata, chi conquisterà l’ambito trofeo?

Dopo l’eliminazione di Ramon nell’ultima puntata, andata in onda sabato 22 aprile, gli allievi torneranno a mostrare il loro talento per cercare di restare all’interno della scuola. Secondo quanto rilanciato da Fanpage , al termine dell'appuntamento i due allievi a rischio eliminazione saranno Cricca e Aaron , il primo cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, il secondo cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Quindi secondo quanto rilanciato, dopo l’uscita di un ballerino, il nuovo eliminato sarà un allievo della sezione del canto. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Amici per scoprire quanto accaduto.