Shawn Mendes e Camila Cabello sono tornati insieme?

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno attirato ancora una volta l'attenzione del pubblico, alimentando le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. La coppia ha scatenato per la prima volta voci di una riconciliazione la scorsa settimana, quando i due musicisti sono stati ripresi da una telecamera mentre si godevano un bacio molto appassionato al Coachella , prima di essere visti tenersi per mano a Venice , in California, mercoledì sera. Ma mentre la notizia della loro riunione romantica è stata una sorpresa per i loro fan, fonti vicine alla coppia dicono che è tutt'altro che inaspettata.

Un ritorno di fiamma per la coppia

Secondo alcune indiscrezioni, Shawn Mendes e Camila Cabello si vedono segretamente da settimane. Dopo essere rimasti separati per circa 18 mesi, i due hanno finalmente capito quanto sia davvero speciale la loro relazione, e hanno così deciso di riavvicinarsi. “Sono usciti diverse volte con gli amici e da soli nelle ultime settimane. Stanno vedendo dove vanno le cose”, ha dichiarato una fonte vicina alla coppia. Sembra piuttosto chiaro, quindi, che Shawn e Camila ci stiano riprovando.

Mercoledì, lo stesso giorno in cui i due sono stati visiti passeggiare mano nella mano a Venice, la cantante ha rilasciato un teaser del suo nuovo singolo June Gloom, ed è assolutamente chiaro che racconti della sua relazione sentimentale con Shawn. E dell’incontro ravvicinato che i due hanno avuto al Coachella. “Come mai stai molto meglio. Finirà mai? Immagino che andrò in giro e lo scoprirò. Vieni al Coachella? Se non lo fai è qualunque cosa. Se lo fai tesoro, sarà tutto ciò a cui penserò”, così canta la Cabelo nel teaser del singolo, lasciando speranza per un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato. A quanto pare, però, i due non hanno mai davvero smesso di tenersi in contatto. “Non hanno mai smesso di parlare dopo la loro rottura – racconta una fonte anonima -. Poiché condividono un cane insieme, di cui Camila si prende cura, sono stati in comunicazione. Chiunque abbia attraversato una rottura con gli animali domestici lo capisce”. In fondo, la storia d’amore tra Shawn e Camila sarebbe finita perché i due stavano andando troppo velocemente, e si sono sentiti sovrastati dal sentimento che provavano l’uno per l’altro. Ma che non potessero rimanere distanti per molto tempo era ovvio. E questo ritorno di fiamma non dovrebbe stupirci poi così tanto.