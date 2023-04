La Fondazione Sandretto di Torino ha ospitato uno speciale evento legato alla nuova collezione di Crida, il brand di moda fondato dalla giornalista e presentatrice televisiva insieme a Daniela Palazzi. L'ispirazione è Marella Caracciolo, icona di stile del Novecento Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arte e moda insieme a Torino per un evento al femminile targato Crida, il brand di Cristina Parodi e di Daniela Palazzi, dedicato alle donne e a una collezione che si ispira allo stile di una donna che ha fatto la storia del costume in Italia: Marella Agnelli. La moglie di Gianni Agnelli, collezionista d'arte e appassionata di moda, è la musa della giornalista della tv che da qualche stagione ha messo da parte l'informazione e il piccolo schermo per dedicarsi a una nuova carriera di designer. Gli abiti sono stati i protagonisti di una giornata speciale alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che normalmente si occupa di dare risalto alla creatività di artisti emergenti e non solo.



Lo stile senza tempo di Marella Agnelli Cristina Parodi ha commentato con gioia e orgoglio su Instagram la trasferta piemontese nella quale ha presentato gli abiti Crida a un pubblico selezionato di acquirenti che come lei condividono la necessità di indossare capi eleganti, pratici e sostenibili. La tappa alla Fondazione Sandretto di Torino rappresenta il raggiungimento di un altro importante traguardo per Crida che si sta facendo strada tra i brand del Made in Italy proponendo una moda dallo stile senza tempo che racconta il bisogno delle donne di oggi di esprimere la propria personalità attraverso creazioni adatte sia al mattino che alla sera.

Alla Fondazione torinese sfilano gli abiti della nuova collezione che nella palette di colori e nelle linee evocano la raffinatezza di Marella Caracciolo di Castagneto che ha influenzato con la sua immagine e con le sue scelte di guardaroba diverse generazioni di donne. Il team creativo Parodi-Palazzi punta su una tavolozza di colori brillanti, dall'azzurro al blu cobalto, passando per il verde mela, il marrone bruciato e il rosa shocking per abiti che stupiscono nella loro solo apparente semplicità. Sempre sofisticati nel taglio, i dress Crida sono midi o lunghi fino alla caviglia, presentano drappeggi, plissettature o fantasie timeless come i pois - sfoggiati, tra l'altro, da Parodi che nelle foto dell'evento indossa un halter dress con fondo bianco e pois neri a contrasto. approfondimento Audrey Hepburn, come replicare oggi i suoi look. FOTO

FOTOGALLERY @Getty | @IPA Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Storia della minigonna di Mary Quant La gonna corta, al limite cortissima, è stata molto amata dalle donne di ogni tempo, fin da quando ha fatto la sua comparsa nei primi anni Sessanta. Simbolo di libertà ed emancipazione, ha contribuito a collocare nell'immaginario collettivo alcune celebrità che l'hanno indossata così spesso da farne una vera e propria divisa. Ecco chi sono a cura di Vittoria Romagnuolo It girl come Twiggy, la prima modella famosa nel mondo che aprì le porte al fenomeno delle top model che sarebbe esploso dagli anni Ottanta in poi, hanno legato la propria popolarità alla minigonna. L'indossatrice britannica, simbolo della Swinging London, fece della minigonna inventata dalla compatriota Mary Quant la sua divisa. In generale, anche i suoi abiti erano sempre corti e lasciavano le gambe scoperte come segno di emancipazione. In questa foto Twiggy posa a Londra in King's Road nel 1966 Oltre alle modelle anche le dive del cinema, icone di riferimento femminili pressoché uniche nel ventesimo secolo, hanno dato una forte spinta alla diffusione della minigonna. Celebri quelle indossate da Brigitte Bardot, icona di femminilità sexy e raffinata Anche Jacqueline Kennedy, che già ai tempi in cui era First Lady degli Stati Uniti si affermò come icona di stile, non seppe resistere alla moda imperante della minigonna. Ecco uno scatto che la ritrae nella lobby del Cinema Rendezvous con un look col foulard sul capo, molto rappresentativo del suo modo di vestire

Crida, le iniziative del brand di Cristina Parodi La collezione invernale Crida è ispirata all'eleganza piemontese di Agnelli che catturava l'attenzione senza alcuno sforzo, indossatrice perfetta di look semplici a cui aggiungeva, magari, gioielli sofisticati. Stesso stile anche per la Presidente della Fondazione, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo che ha partecipato all'evento Crida con un abito lungo in satin color ruggine corredato da bijoux della sua collezione privata.

Crida, che ha organizzato in loco una vendita speciale, ha contribuito a una raccolta di fondi a favore dell'Ieo-Ccm, Istituto Europeo di Oncologia Centro Cardiologico Monzino, devolvendo a scopo benefico una parte del ricavato della giornata. In occasione dell'8 marzo, altre donazioni sono state fatte per Cesvi, Onlus bergamasca che si occupa di sviluppo sostenibile ed emergenze umanitarie. GUARDA ANCHE Tutti i video di moda