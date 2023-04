E' morta Anna Brosio, la mamma di Paolo, star di Quelli che il Calcio

Aveva compiuto da poco 102 anni. Era nata a Marina di Pisa e da tempo la donna viveva in Versilia

E' morta stamani nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca), Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio televisivo Paolo: il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni. Nata a Marina di Pisa da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo.



Recentemente aveva avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all'ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo. Anna Marcacci Brosio aveva acquisito notorietà partecipando, al fianco del figlio, al programma Quelli che il calcio su Rai2 e registrando con lui spot pubblicitari.