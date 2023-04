Perché Vincent Cassel ha cancellato Tina Kunakey dai social?

I fan hanno notato la sparizione degli scatti di coppia dal profilo Instagram del divo francese che, tuttavia, continua a seguire la modella con cui è sposato dal 2018

Ci sarebbero guai in paradiso, se per quest'ultimo intendiamo l'idillio coniugale tra Vincent Cassel e Tina Kunakey che non si vedono più tanto in giro insieme ma che, soprattutto, sembrano fare vite social distinte. Più precisamente, è lei, la modella ventiseienne, ad essere scomparsa dai social media di lui. Sul profilo ufficiale dell'attore de L'odio non ci sono più le foto in cui compare la sua splendida moglie.

Gli indizi social e la crisi coniugale La sparizione delle foto di Tina Kunakey dal profilo Instagram di Vincent Cassel ha impensierito il milione e mezzo di follower dell'attore francese e ha dato ai sostenitori della crisi matrimoniale tra il divo del cinema e la sua seconda moglie una conferma di quanto si dice sull'argomento dall'inizio dell'anno. L'ultima apparizione ufficiale della coppia risale alla fine dello scorso anno quando i due si sono fatti fotografare tra gli ospiti di riguardo della sfilata di Le Bourget di Jacquemus, evento moda a cui normalmente partecipano insieme o in coppia. Fonti vicine alla coppia avrebbero confermato che, in realtà, Tina Kunakey avrebbe avuto il cuore spezzato perché da mesi starebbe sperimentando la separazione dal marito col quale il divorzio potrebbe essere nell'aria. A parlare di divorzio a proposito di una delle coppie che hanno fatto battere il cuore agli appassionati celebrity è stato il Daily Mail che ha dato la notizia per primo sottolineando la rimozione delle foto di coppia o di quelle in cui l'attore compariva con lei dal profilo di Cassel. Vincent Cassel e Tina Kunakey continuano a seguirsi su Instagram ma, effettivamente, anche lui compare solo sporadicamente nei post fotografici della modella e le foto sono tutt'altro che recenti. leggi anche Damaged, Samuel L. Jackson e Vincent Cassel insieme in un thriller

Nessuna replica da Cassel (al cinema con I tre moschettieri) Gli indizi social sembrano chiari e rivelerebbero chiaramente, secondo alcuni, l'esistenza di una crisi profonda tra i due coniugi che hanno pronunciato le promesse nel 2018 con un matrimonio che ha avuto un notevole impatto mediatico. Dopo le chiacchierate nozze, la coppia ha accolto l'arrivo di Amazonie, nata nell'aprile del 2019 e da allora è apparsa molte volte insieme, sempre affiatata (in Italia, sono stati ospiti della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre). Oltre alle deduzioni social e agli impegni riscontrabili di Cassel, in prima linea per il tour promozionale de I tre moschettieri, il film francese di Martin Bourboulon dal 6 aprile nelle sale italiane, poco altro è dato sapere sullo stato della crisi, presunta, tra l'attore e sua moglie, specie perché i diretti interessati non hanno replicato in alcun modo alle chiacchiere. Non resta che attendere evoluzioni o qualche dichiarazione ufficiale. vedi anche Al cinema “I tre moschettieri - D'Artagnan”, il nuovo kolossal frances