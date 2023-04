È morta Sharon Acker, la segretaria di Perry Mason

L'attrice canadese, nota soprattutto per il ruolo di Della Street, è scomparsa il 16 marzo in una casa di riposo della città natale di Toronto all'età di 87 anni

L’attrice canadese Sharon Acker, nota soprattutto per il ruolo di Della Street, l'efficiente e brillante segretaria dell’avvocato Perry Mason nel reboot del celebre telefilm, è morta il 16 marzo in una casa di riposo della città natale di Toronto all’età di 87 anni, come annunciato dalla figlia Kim Everest a The Hollywood Reporter. Nel 1973, sette anni dopo la conclusione delle nove stagioni della serie originale con Raymond Burr nei panni dell’iconico avvocato difensore e con Barbara Hale nel ruolo della sua fedele segretaria, la rete televisiva Cbs aveva riavviato la serie Perry Mason in quindici episodi con protagonisti Monte Markham e Acker.