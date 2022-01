Perry Mason, nuove aggiunte al cast per la seconda stagione

Perry Mason, le new entry

approfondimento

Perry Mason, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

I nuovi ingressi sono quattro: Sean Astin (Il Signore degli Anelli, Stranger Things), Tommy Dewey (Casual), Paul Raci (Sound of Metal) e Jen Tullock (Prima che tu lo sappia). Inoltre, Shea Wingham (Boardwalk Empire), già membro del cast principale della prima stagione dello show, tornerà come personaggio ricorrente. La seconda stagione di Perry Mason segue le vicende di Perry (Matthew Rhys) e del suo team: “Quando un caso apparentemente aperto prende il sopravvento nella città di Los Angeles, la ricerca di giustizia e verità da parte di Perry rivela che non tutto è come sembra”, si legge nella descrizione della nuova stagione. Perry Mason è scritto da Michael Begler e Jack Amiel, che sono anche co-showrunner e produttori esecutivi. Robert Downey Jr., Susan Downey e Amanda Burrell sono tutti produttori esecutivi tramite il Team Downey. L'attore protagonista Matthew Rhys è anche produttore esecutivo.