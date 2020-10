Leggi la recensione dell’ottavo e ultimo episodio della prima stagione di 'Perry Mason' (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV) - ATTENZIONE: SPOILER

Perry Mason, cos’è successo nell’ottavo episodio

L’ottavo episodio di Perry Mason comincia con Birdy (Lili Taylor) alla sede dell’Assemblea, con il neonato che lei sostiene essere Charlie, preoccupata per le sorti di Alice (Tatiana Maslany). Dopo il caos scoppiato al cimitero al termine del settimo episodio, Della (Juliet Rylance) ha portato Emily (Gayle Rankin) nella pensione dove vive. La donna, a pezzi, si domanda che ne sia stato del suo bambino, o comunque dei suoi resti.

In tribunale, Perry Mason (Matthew Rhys) si trova finalmente a fronteggiare Ennis (Andrew Howard) e lo incalza con una serie di colpi diretti, snocciolando quanto scoperto finora: dopo averlo fatto riconoscere dal giudice come “testimone ostile”, gli chiede conto di tutte le incongruenze relative a George Gannon, gli schiaffa in faccia il suo passato al soldo di Seidel in Colorado, dove avrebbe conosciuto Novack e Sarecki, racconta di Tang Yin e di come Charlie sia morto per aver bevuto il latte di un’eroinomane, “curiosamente” morta, proprio come un altro testimone scomodo, ovvero lo stesso Seidel. Insomma, sembrerebbe di essere alla resa dei conti… peccato che si tratti solo dell’immaginazione di Perry, intento a fare delle prove con Hamilton Burger (Justin Kirk) alla presenza di Della e Paul Drake (Chris Chalk).

In tribunale, Perry chiama effettivamente a testimoniare Emily, che racconta della sventurata notte in cui Charlie è stato rapito, confessa la sua colpa nell’aver creduto alle fandonie di Steve Gannon e si giustifica dicendo che Matthew (Nate Corddry) era un marito assente e sgarbato. La giuria è colpita. Perry le domanda senza mezzi termini se abbia avuto un ruolo nel rapimento, al che lei risponde di no, perché Charlie è stato l’unico amore della sua vita. Tocca però a Barnes, che attacca tirando di nuovo fuori le lettere di Emily a Gannon e insistendo con malizia sull’episodio al motel. Dopo averla incalzata con una serie di domande, la porta ad ammettere di essere stata la causa, con il suo comportamento, di quanto accaduto.

In tribunale, dopo una notte passata invano a trovare le parole giuste, durante l’arringa conclusiva Perry mostra le foto di Charlie prima e dopo il rapimento e fa leva sui sentimenti della giuria, dicendo che comprende il desiderio di vendetta contro una simile nefandezza, ma anche che questo non porterà a niente. Sottolinea inoltre come Barnes, al di là di aver fatto leva sul fattore scandalistico e su questo desiderio di vendetta, non abbia però prove concrete contro Emily. Maynard, di suo, non può fare altro che insistere sempre sugli stessi punti. Al termine dell’udienza, Perry Mason chiede scusa a Della, che allude a un futuro lavorativo assieme.

Mentre Paul Drake consegna distintivo, pistola e la “busta premio” ricevuta per il suo comportamento in tribunale al suo superiore, la giuria sembra incapace di decidere. E in effetti, dopo un’estenuante attesa non riesce a far altro che far pervenire una dichiarazione scritta al giudice in cui dichiara l’impasse. Il giudice è quindi costretto a dichiarare l’annullamento del processo. Nel caos che ne segue, Barnes dice che non si arrenderà, ma perde la pazienza e si scaglia contro un cronista. Perry, in realtà più che felice per il risultato, provoca Holcomb, si dichiara insoddisfatto perché la sua cliente è innocente, e presenta Della Street come sua associata.

Nella parte finale di questo ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Perry Mason vediamo che sorte è toccata a tutti i personaggi. Birdy è diventata la leader di una nuova chiesa itinerante e si scarrozza Emily con “Charlie” per le campagne, invitando i fedeli a celebrare quella miracolosa resurrezione. Della accetta di lavorare per Perry, ma mette le cose in chiaro: studierà legge, farà praticantato, supererà l’esame (il tutto a spese del suo nuovo boss) e poi lo studio si trasformerà in Perry & Street. Al suo amico/datore di lavoro, che nel frattempo ha assunto Drake come investigatore, non resta che accettare. In quanto a Drake, può finalmente riportare a casa Clara e il loro figlio. Lupe scopre che Perry si è preso i soldi da lei offerti e trova un suo "messaggio di pace". Holcomb ed Ennis ritirano una mazzetta al Lucky Lagoon, ma dopo la consegna il primo fa uccidere il secondo da tre scagnozzi, che annegano il detective corrotto in una fontana.

E con Perry è tutto qui? Certo che no: manca Alice. Mason la rintraccia, con i capelli corti e neri, impegnata a lavorare come cameriera in un posto sperduto. I due hanno un confronto durante il quale l’avvocato chiede all’ormai ex predicatrice se sappia qualcosa della sparizione del cadavere di Charlie e se davvero pensasse di essere in grado di farlo risorgere, ma non ottiene una vera e propria risposta. Fra i due c’è un breve scambio che sembrerebbe alludere alla possibilità di “condividere le proprie solitudini”, ma Alice è consapevole che questo non avverrà e saluta Perry con un malinconico bacio sulla guancia. Questi, rimasto solo, estrae il filo con cui erano legati gli occhi di Charlie da una scatola di fiammiferi e lo soffia verso l’oceano.