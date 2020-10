Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la prima stagione di 'Perry Mason', la serie tv targata HBO che ci porta alla scoperta delle origini di uno degli avvocati più famosi di sempre. Non perdere gli episodi 7 e 8, il gran finale, in onda venerdì 2 ottobre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Perry Mason, episodio 7

Hicks, che, scopriamo, è connesso a Gannon, rivela a Perry qualcosa di molto interessante riguardo i traffici di Baggerly e di Eric Seidel. Traffici legati ai 100.000 dollari di debito dell’Assemblea Radiante di Dio... Ovviamente anche il detective Ennis è coinvolto…ma in che modo? Anche Drake, ormai deciso a collaborare con Mason in nome della giustizia, si mette a fare qualche ricerca sui rapitori ritrovati morti, nella speranza di aiutare la povera Emily e di far luce sulla verità. Alice è pronta per riportare in vita il povero Charlie.

Perry Mason, episodio 8 (finale di stagione)

Hamilton Burger consiglia a Perry di prendere una linea difensiva prudente, perché la situazione potrebbe sfuggirgli di mano da un momento all’altro. Della, invece, spinge per far sedere Emily al banco dei testimoni, così finalmente avrà l’occasione di dire la sua verità. Riuscirà Mason a convincere i giurati in merito alla non colpevolezza della sua cliente? Il detective Ennis la passerà liscia, oppure la scure della giustizia si abbatterà su di lui? Drake deve decidere cosa fare della sua vita, ma anche Pete si trova in un momento di transizione. Che fine ha fatto Alice?