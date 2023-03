Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Mercoledì 29 marzo a Milano, all’evento LIKE A STAR, organizzato dall’agenzia MAP Communication, sono state presentate le nuove tendenze moda, beauty, lifestyle, food&wine con un concept ispirato all’importanza di sognare, esprimersi, divertirsi, trasformarsi…e per sentirsi ogni giorno una Star! L’arte dello spettacolo e dell’intrattenimento è capace di sorprendere, intrattenere, stupire, trasportandoci in un’atmosfera unica, in cui ognuno vive e interpreta quello che vede e sente attraverso la propria personalità. Ed è proprio l’espressione delle singole unicità, attraverso la scelta di un abito, di un accessorio, di un make-up e perfino di un cibo e di un vino, a rendere ciascuno speciale…proprio come una star! Le star del CINEMA e del CIRCO si trasformano, sperimentano, si mettono in gioco quando entrano in scena, e tra mille metamorfosi restano fedeli alla loro unicità, ed è sulla scia di questo mood che l'evento ha colpito nel segno ed è stato un’esperienza travolgente tra due mondi da sogno.