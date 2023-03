Pepe Jeans, a Marrakesh per la nuova campagna Primavera Estate 2023

Pepe Jeans London lancia la nuova collezione Primavera Estate 2023 con una entusiasmante campagna diretta da Hans Neumann, scattata in una splendida e soleggiata Marrakech, una delle città più simboliche del Marocco

L’iconico brand British è protagonista di un viaggio inaspettato nel cuore del Marocco. Sotto il calore del sole primaverile, un gruppo di amici parte alla scoperta dell’affascinante e vibrante cultura locale. Il culmine del loro viaggio è l’avventura nel profondo deserto, con la sosta in un’area glamping dove possono rilassarsi con stile. In questo suggestivo scenario ci vengono presentati i prodotti chiave della nuova collezione Primavera-Estate 2023.

la campagna Primavera Estate e la bellezza di Marrakesh

Tra i capi iconici Pepe Jeans London, perfetti abbinati al caldo della stagione, ci sono gli abiti dalle fantasie floreali, gli ampi top, i comodi short dai tessuti traspiranti come lino e cotone. Ispirata alle dune sabbiose, la palette di colori è dominata dalle naturali sfumature dell’écru e dai tenui arancioni, che si vanno a fondere con i colori del paesaggio, combinandosi perfettamente con il denim. La campagna Primavera Estate sfrutta la bellezza della città di Marrakesh per presentare una vasta gamma di stili sia femminili che maschili. Con all’orizzonte la stagione più soleggiata e calda, gli outfit Pepe Jeans sono perfetti per sentirsi a proprio agio e con uno stile cool e contemporaneo.

