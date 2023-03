6ix9ine, il rapper è stato picchiato mentre era in sauna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il rapper statunitense Tekashi 6ix9ine, che tra il 2017 e il 2020 ha conquistato la top 5 americana con i due album Dummy Boy e TattleTales e ha raggiunto il primo posto in classifica con il singolo Trollz insieme a Nicki Minaj, è stato aggredito martedì sera da un gruppo di uomini nella sauna di una palestra della South Florida. Gli assalitori, non ancora identificati, hanno insultato e colpito l’artista, all’anagrafe Daniel Hernandez, che ha tentato di difendersi e che, secondo le parole dell’avvocato Lance Lazzaro riportate da Variety, ha sofferto “tagli sulla sua faccia e lividi”. Il legale ha aggiunto che gli autori dell’imboscata sono fuggiti dopo che gli inservienti della struttura hanno sentito rumori sospetti. All’arrivo della polizia, 6ix9ine è stato trasportato in ospedale con ferite alla mascella, alle costole e alla schiena. Le ragioni del pestaggio non sono ancora chiare, ma potrebbero essere legate alla cooperazione con le forze dell'ordine avviata dal rapper in seguito alle sue precedenti esperienze nel mondo del crimine.