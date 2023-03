Al Teatro Ciak di Roma va in scena "Il processo" di Kafka

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Joseph K è il designato di turno. Con lui – come scrive Primo Levi – si viaggia per meandri bui, per vie tortuose che non conducono mai dove ti aspetteresti. Testo fra i più enigmatici della letteratura del ‘900, al Teatro Ciak di Roma torna Il Processo di Franz Kafka nell’adattamento teatrale di Massimiliano Giovanetti e Michele Montemagno, in scena da venerdì 3 a domenica 12 marzo .

Protagonisti sul palco Ruben Rigillo, Riccardo Bàrbera e Mario Scaletta insieme a Linda Manganelli, Fabrizio Bordignon, Barbara Abbondanza, Gigi Palla ed Enrico Ottaviano, per la regia di Anna Masullo.