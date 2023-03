Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti nominati

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP , il padrone di casa ha svelato che da quel momento in poi le sfide al televoto sarebbero servite soltanto per eliminare un concorrente o decretare un finalista. Al termine della votazioni, cinque inquilini sono andati al ballottaggio, ovvero Nikita Pelizon , Antonella Fiordelisi , Edoardo Donnamaria , Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi .

Queste le altre percentuali: il 19,5% per Oriana Marzoli, il 19,3% per Nikita Pelizon, il 15,8% per Antonella Fiordelisi, il 13,7% per Edoardo Donnamaria, il 12,4% per Micol Incorvaia e infine il 12% per Edoardo Tavassi.