Grande Fratello VIP, Nicole Murgia eliminata e in 5 al televoto

Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Il padrone di casa ha annunciato l'eliminazione di Nicole Murgia che ha così dovuto mettere fine al suo percorso.

grande fratello vip, nicole murgia eliminata approfondimento Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato giovedì 23 febbraio Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, ha ripercorso quanto accaduto in casa negli ultimi giorni. Grande attenzione per il verdetto del televoto che ha visto in sfida sette concorrenti.

approfondimento Gossip, tutti i video Nicole Murgia è risultata la concorrente meno votata dal pubblico con 7,3% dei voti, queste le altre percentuali: il 19,5% per Oriana Marzoli, il 19,3% per Nikita Pelizon, il 15,8% per Antonella Fiordelisi, il 13,7% per Edoardo Donnamaria, il 12,4% per Micol Incorvaia e il 12% per Edoardo Tavassi.

grande fratello vip, i concorrenti in nomination approfondimento Orietta Berti, dagli esordi da giovane a oggi al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha poi dato il via alle nuove nomination che d’ora in poi serviranno per eleggere i finalisti ed eliminare i concorrenti.

approfondimento Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata di giovedì 16 febbraio Al termine delle votazioni, i cinque inquilini più votati sono risultati essere Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. L’esito del televoto sarà svelato nella nuova puntata del Grande Fratello VIP in programma giovedì 2 marzo.

