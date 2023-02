Jude Law di nuovo papà, è nato il settimo figlio

Jude Law abbraccia le gioie della paternità per la settima volta. A svelare la notizia non è però lo stesso attore, ma le immagini catturate dai fotografi del tabloid britannico The Sun. Il protagonista di The Young Pope è stato infatti paparazzato all’aeroporto di Heathrow, a Londra, insieme alla moglie Phillipa Coan , mentre spinge il passeggino del suo settimo figlio.

Jude Law, le foto con il nuovo nato

Nelle immagini pubblicate dal tabloid inglese, l’attore e la moglie appaiono stanchi e affannati, mentre spingono i passeggini dei due figli. Jeans, maglia casual e giacca color cammello per lui, tuta comoda e maglia nera per lei, i due sono accompagnati da una terza donna, forse la tata, alle prese con uno dei loro figli. L’attore e la psicologa si sono conosciuti nel 2015 e sono convolati a nozze nel 2019. A settembre 2020 è nato il loro primogenito, al quale da poco si è unito il loro secondo figlio, il settimo per Jude Law. Da sempre riservati e lontani dai riflettori, la coppia non ha mai condiviso il nome o il sesso dei figli. D’altronde, è proprio il fatto che Phillipa non faccia parte del mondo dello spettacolo ad aver colpito (e affondato) l’attore: “È solo mia e la cosa mi rende felice. La nostra è davvero una relazione privatissima”.