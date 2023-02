Isola dei Famosi 2023, i nomi dei primi 5 concorrenti

Al fianco di Ilary Blasi ( FOTO ), per l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, torna Vladimir Luxuria . Non ci sarà invece Nicola Savino, che su Tv8 dove conduce ora un gioco premi: a sostituirlo sarà Enrico Papi . Quali saranno i concorrenti? Il cast sta prendendo forma in questi giorni, ma cinque nomi sono già stati svelati (al contrario dell’inviato, che resta top secret).

I primi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Intervistato da Nuovo, Luca Di Carlo ha confermato di essere stato ingaggiato per l’Isola dei Famosi 2023. Soprannominato “l’Avvocato del Diavolo”, Di Carlo è un carissimo amico di Ilona Staller ed è anche il suo (tostissimo) avvocato. Laureato in Legge all’Università “La Sapienza” di Roma, avvocato penalista giurista con una reputazione da playboy, ha rappresentato Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar, il brand Desigual e la famiglia Casamonica (secondo quanto si trova in rete). “Nell’Isola porterò pace, amore e trasgressione” ha detto al settimanale Nuovo.

TV Blog ha fatto invece il nome di Pamela Camassa, soubrette 38enne e compagna di lungo corso di Filippo Bisciglia. Se confermato (pare che le trattative siano ancora in corso), si tratterebbe per lei di un ritorno in TV dopo la vittoria di Amici Celebrities nel 2019. Sempre secondo le indiscrezioni della stampa, dovrebbero sbarcare in Honduras anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, sorpresi l’estate scorsa da Chi a bordo di uno yacht. Il nome che però ha destato più curiosità è quello di Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina di The Voice che, abbandonato l’abito monacale, si è trasferita in Spagna dove lavora come cameriera.

L’Isola dei Famosi 2023, inizialmente prevista al debutto il 10 aprile, comincerà il 17 (la settimana successiva alla Pasqua).