Spettacolo

Il 7 giugno 2022 Pippo Baudo compie 86 anni. Considerato da tutti un'istituzione della televisione italiana, il presentatore ha reso celebri numerosi show televisivi come "Fantastico", ha condotto per 13 volte il Festival di Sanremo e "Domenica In", oltre a lanciare tantissimi personaggi dello spettacolo